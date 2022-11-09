Россия, вероятно, потеряла половину своих основных боевых танков в войне против Украины и использовала большую часть своего высокоточного оружия. Что является большим стратегическим провалом Кремля.

Об этом заявил заместитель министра обороны США по политике Колин Каль, сообщает CNN.

«Путин потерпел неудачу… Россия выйдет из этой войны слабее, чем она была», — заявил Каль журналистам.

Он подчеркнул, что РФ понесла десятки тысяч потерь с начала войны в феврале, что «на порядки» больше, чем Советский Союз в Афганистане.

«Они, вероятно, потеряли половину своих основных боевых танков во всей российской армии… Более 80% их сухопутных войск погрязли в Украине. Они потратили большинство своих высокоточных боеприпасов, а санкции и экспортный контроль очень усложнят им восстановление своей армии до того, как это было до войны», — рассказал Каль.

Также он отметил, что «Путин пошел на эту войну, пытаясь уничтожить Украину как независимую, суверенную демократическую страну», но «Он потерпел неудачу, и это не изменится».

«Суверенная, независимая, демократическая Украина выдержит», — добавил Каль.