С 24 февраля в Украине в результате боевых действий погибло минимум 6490 гражданских, ещё 9972 ранены. Такую статистику приводит ООН.

«Причиной большей части зафиксированных случаев гибели или ранения гражданских лиц было применение оружия взрывного действия с большой зоной поражения, в том числе обстрелы из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также ракетные и авиаудары», — говорится в документе относительно данных ООН.

Среди погибших 2533 мужчин, 1731 женщина, 201 мальчик и 168 девочек. Пол 34 детей и 1828 взрослых пока не удалось установить.