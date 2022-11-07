С 2023 по 2030 годы дополнительные государственные инвестиции в возобновляемые источники энергии в странах Кавказа и Центральной Азии (КЦА) ожидаются на уровне 114 млрд долларов США, а в страны Ближнего Востока, Северной Африки, Афганистан и Пакистан (БВСАП) — 770 млрд долларов США, сообщает Report.

Об этом говорится в исследовании Международного валютного фонда (МВФ) «Как фискальная политика может помочь Ближнему Востоку и Центральной Азии сократить выбросы».

«Это составляет более одной пятой текущего валового внутреннего продукта региона. Таким образом, в период с 2023 по 2030 годы могут быть достигнуты целевые показатели сокращения выбросов в регионе при сокращении топливных субсидий только на две трети и без налога на выбросы углерода», — отмечают в МВФ.

В регионе уже стартуют масштабные проекты по возобновляемым источникам энергии. Например, в Катаре была построена крупнейшая в мире солнечная электростанция мощностью 800 МВт, которая может удовлетворить примерно десятую часть пикового спроса в стране, а в Дубае был построен моноблочный солнечный парк мощностью 5000 МВт, который также является крупнейшим проектом в своем роде.

«Этот вариант имеет несколько преимуществ для текущего поколения. Семьи и предприятия не будут так сильно вынуждены менять привычки потребления энергии из-за меньшего роста цен. Более того, целевые инвестиции в возобновляемые источники энергии создадут больше рабочих мест и ускорят рост, одновременно повысив энергетическую безопасность стран-импортеров нефти. Но этот подход также имеет некоторые долгосрочные издержки. Оставшиеся топливные субсидии, вероятно, продолжат искажать цены на энергоносители, ограничивая рост энергоэффективности и оставляя выбросы во многих секторах экономики в значительной степени прежними. Значительные государственные расходы на ускорение энергоперехода могут ослабить фискальные позиции и макроэкономическую стабильность, оставив будущим поколениям меньше ресурсов. По нашим оценкам, чистый государственный долг в 2030 году может вырасти на 12% ВВП в регионе БВСАП и на 15% в в КЦА. Таким образом, более плавный переход сейчас может направить будущие поколения на путь более низкого роста госдолга в долгосрочной перспективе», — говорится в исследовании.

МВФ считает, что правительства в регионе стоят перед трудным решением: как разделить экономическое бремя смягчения последствий изменения климата между поколениями. Другие комбинации этих фискальных стратегий также совместимы с достижением целей стран по выбросам.

По мнению аналитиков фонда, странам следует выбрать тот вариант, который наилучшим образом соответствует их обстоятельствам и имеющимся бюджетным ресурсам. Независимо от выбора, раннее принятие налогово-бюджетной стратегии поможет своевременно выполнить обязательства по смягчению последствий и свести к минимуму потенциальные экономические потрясения.