Компания Meta Platforms на этой неделе планирует объявить о масштабных сокращениях сотрудников, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

В публикации говорится, что планируется уволить тысячи сотрудников. Официальное объявление по этому поводу ожидается 9 ноября.

По состоянию на конец сентября 2022 года в Meta насчитывалось около 87 тысяч сотрудников.

WSJ отмечает, что речь идет о первом масштабном сокращении штата компании Meta (материнская организация Facebook, Instagram, WhatsApp и Oculus) за 18 лет существования компании. Связано это с резким падением стоимости акций Meta (более чем на 70% в 2022 году).

Сокращения в Meta будут проходить на фоне еще более масштабных увольнений в компании Twitter, недавно приобретенной Илоном Маском.