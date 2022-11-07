Вучич считает, что сражение за Херсон станет поворотным этапом в войне в Украине. Он называет его таким же важным, как Сталинградская битва.

«Следующая зима может оказаться ещё сложнее, чем эта. Потому что предстоит решающая битва, новый аналог Сталинградской битвы, ведь обе стороны в битве за Херсон используют тысячи танков, средств артиллерии, летательных аппаратов. Запад думает, что таким образом сможет разрушить Россию, Россия считает, что так сможет защитить то, что взяла в начале войны, и привести войну к концу. Это создаст дополнительные проблемы повсюду», — сказал глава Сербии.