Председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде принял участие в совместном заседании Высшего совета по исламским делам Бахрейна, Совета мусульманских старейшин мира и Римской католической церкви, состоявшемся в рамках «Бахрейнского диалогового форума», проведенного 4 ноября 2022 года в городе Манама под покровительством Его Величества Короля Бахрейна Хамада бин Иса Аль Халифы. «Бахрейнский диалоговый форум» был проведен под эгидой «За мирное сосуществование Востока и Запада», сообщает АПА.

В рамках Бахрейнского форума шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде провел двусторонние встречи с Папой Римским Франциском, шейхом Аль-Азхара Ахмадом аль-Тайибом, из высших представителей Ватикана с госсекретарем кардиналом Пьетро Паролином, президентом Папского совета по межрелигиозному диалогу кардиналом Мигелем Анхелем Аюсо, архиепископом Эдгаром Пенья Парра, архиепископом Полом Ричардом Галлахером, Патриархом Константинопольским Варфоломеем, Верховным представителем Альянса цивилизаций ООН Мигелем Анхелем Моратиносом и другими влиятельными религиозными деятелями.

На встрече председателя УМК шейхульислама А.Пашазаде с Президентом Высшего совета по делам ислама Королевства Бахрейн шейхом Абдуррахманом бин Мохаммедом бин Рашидом Аль Халифой был проведен обмен мнениями о перспективах углубления отношений между нашими странами, в том числе в религиозно-духовной сфере.