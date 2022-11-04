Мужа спикера американской палаты представителей Нэнси Пелоси выписали из больницы, куда он попал с тяжелыми травмами после нападения, передает телекомпания CNN со ссылкой на информированный источник.

Избитый молотком Пол Пелоси перенес в прошлую пятницу операцию по поводу трещины черепной коробки и ранений рук.

«Пелоси, муж спикера палаты представителей Нэнси Пелоси, дома и восстанавливается после жестокого нападения», — сказано в сообщении.

Нападение произошло 28 октября. Подозреваемый, нелегальный мигрант из Канады, был задержан и обвиняется в попытке похищения должностного лица США.