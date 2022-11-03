В Херсоне, где ожидают скорого наступления украинских войск, со здания администрации пропал флаг России. С чем это связано, местные власти пока не объясняли. Военкоры говорят об усиливающихся слухах о подготовке сдачи Херсона.

Сообщается также о новых обстрелах Херсона и его пригородов, в результате которых в Голой Пристани были потоплены суда и повреждена администрация населенного пункта. В телеграм-каналах пишут, что российские войска покинули свои блокпосты в Чернобаевке, Степановке и Белозерке.

Сейчас активно идет эвакуация жителей Херсона на левый берег Днепра. Этот процесс был запущен вскоре после того, как новый командующий российскими войсками в Украине Сергей Суровикин заявил, что на херсонском направлении сложилась «непростая ситуация», есть данные о возможном применении Киевом запрещенных методов войны в районе Херсона, подготовке ракетного удара по плотине Каховской ГЭС.

Ожидается, что ⁠из Херсона эвакуируют свыше 60 тысяч человек. Из города также вывозят объекты культуры и искусства, в частности, были эвакуированы памятники герою Советского Союза, военачальнику Василию Маргелову, а также Суворову, Ушакову и Потемкину. Власти заявили, что это сделано «в целях безопасности» — в связи с обстрелами со стороны ВСУ.