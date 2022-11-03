Турецкая компания по производству бытовой техники Vestel может возобновить работу в России. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Коммерческий директор Holodilnik.ru Алексей Погудалов рассказал газете, что производство собираются возобновить в городе Александров (Владимирская область).

Он уточнил, что Vestel планирует не только производить собственную продукцию, но и заключить контракты с другими брендами. В частности, ранее они собирали технику Electrolux и Zanussi.

Другой источник «Ъ» отметил, что компания «расконсервирует производство в России». В то же время, по словам собеседника издания, есть вероятность продажи мощностей отечественной компании.

Vestel закрыла завод в России в марте 2016 года.