Администрация США считает, что осуществленные Пхеньяном новые запуски ракет угрожают миру и стабильности в регионе, Вашингтон стремится к диалогу с КНДР, а также будет пытаться ограничить ее возможности в разработке новых вооружений. Об этом заявил ТАСС в среду представитель Госдепартамента США.

«Соединенные Штаты осуждают запуск КНДР баллистических ракет и ее безрассудное решение запустить ракету к де-факто морской границе с Республикой Корея. Запуски являются нарушением ряда резолюций Совета Безопасности ООН, единогласно принятых СБ, они угрожают миру и стабильности в регионе, — отметил представитель американского внешнеполитического ведомства. — Мы по-прежнему добиваемся серьезного и стабильного диалога с КНДР, но КНДР отказывается от него».

«Наша приверженность защите Республики Корея и Японии остается непоколебимой, и мы продолжим тесно взаимодействовать с нашими союзниками и партнерами, чтобы ограничить возможности Севера работать над незаконными программами создания вооружений и угрожать стабильности в регионе», — подчеркнули в Госдепартаменте.