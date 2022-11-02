В Геранбое произошло ДТП, в результате которого погиб пешеход. Известно, что микроавтобус марки «Мерседес Вито» сбил переходившего дорогу мужчину 1948 года рождения.
Мужчина погиб на месте происшествия. Проводится расследование, пишет АПА.
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