Великое национальное собрание (парламент) Турции одобрило продление мандата на пребывание турецких военных в Азербайджане.

Законопроект за подписью президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана был утвержден во вторник, 1 ноября, на пленарном заседании парламента.

Таким образом, с 17 ноября 2022 года срок миссии турецких военных в Азербайджане будет продлен еще на один год.

В документе отмечается, что Турция всегда решительно поддерживала Азербайджан в его в основанной на международных нормах борьбе за защиту своих законных прав, включая территориальную целостность страны.

Указано также, что Анкара продолжает вносить значительный вклад в сохранение и укрепление мира и стабильности в регионе, строительство и возрождение его экономической инфраструктуры.

Совместный турецко-российский Мониторинговый центр по Карабаху, в котором дислоцированы турецкие военные, успешно продолжает свою деятельность, говорится в тексте документа.

Согласно документу, продолжение миссии турецких военных в Совместном центре необходимо для осуществления эффективной и конструктивной роли Турции в регионе и отвечает ее национальным интересам.

«Мероприятия по поддержанию стабильности в регионе, предусмотренные Трехсторонним заявлением, подписанным Азербайджаном, Арменией и Россией 9 ноября 2020 года», — говорится в законопроекте.