На официальном сайте Netflix появилось сообщение, где говорится о кадровой перестановке в сериале «Ведьмак», причём совершенно неожиданной. Как выяснилось, исполнитель главной роли Генри Кавилл попрощается с Геральтом из Ривии в четвёртом сезоне, а играть персонажа будет Лиам Хемсворт.

Причина, по которой актёр покинет сериал, не уточняется. На прощание Генри опубликовал трогательное обращение в социальной сети:

«Мое путешествие в роли Геральта из Ривии было наполнено монстрами и приключениями. Увы, я сложу свой медальон и мечи в четвёртом сезоне. Вместо меня мантию Белого Волка оденет фантастический мистер Лиам Хемсворт. С радостью передаю ему эстафету, поскольку вижу, с каким энтузиазмом Лиам относится к персонажу».

В свою очередь Лиам Хемсворт поблагодарил Кавилла за работу в сериале. Актёр назвал себя фанатом вселенной и поклонником созданного Генри образа, который послужил для него источником вдохновения.