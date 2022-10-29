Вопрос о репарациях за Вторую мировую войну для Германии закрыт. Об этом заявил Федеральное министерство иностранных дел Германии, комментируя детали недавней дипломатической ноты Польши с требованием о компенсации, передают иностранные СМИ.

МИД Польши ранее представило детали дипломатической ноте Берлину о «возмещении ущерба, причиненного Германией в результате ее агрессии и оккупации в 1939-1945 годах». Польша требует компенсации за материальные и нематериальные убытки в размере 6 трлн 220 млрд 609 млн польских злотых (1,32 трлн евро).

В ноте Польша также потребовала, чтобы Германия возместила «жертвам немецкой агрессии и оккупации, а также их семьям понесенные потери и ущерб» и приняла «системные меры» по «возвращению культурных ценностей, захваченных у Польши, которые в настоящее время находится на территории Германии».