Делегации Кыргызстана и Таджикистана во главе с руководителями двух приграничных районов Баткенского и Исфаринского встретились на госгранице, сообщает РБК

Стороны обсудили большое количество вопросов, в том числе поддержание стабильности в приграничных районах, недопущение конфликтов и проведение разъяснительной работы.

Отметим, что в сентябре на кыргызско-таджикской границе произошел конфликт, в результате чего погибли 63 гражданина Кыргызстана (50 военнослужащих и 13 мирных жителей), ранения получили 195 человек. А с таджикской стороны погибли порядка 60 граждан, более 230 получили ранения.