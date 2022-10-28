Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер выступил с обращением к немецкому народу, где заявил, что Россия и Германия вступили в новую эру конфронтации.

Штайнмайер призвал немцев отказаться от старых представлений о России. По его словам, прежде всего, восточная часть страны должна осознать: Россия выступает против Германии. Федеральный президент сказал, что после объединения Германии в 1990 году, он сам надеялся на мирное будущее — не в последнюю очередь благодаря той роли, которую сыграл президент СССР Михаил Горбачёв.

Но сегодня ситуация изменилась — Россия своим нападением 24 февраля создала «перелом эпохи».

«Сегодня наши страны противостоят друг другу», — сказал Штайнмайер.

Нападение России на Украину — это «атака на все уроки, извлеченные из ХХ века и двух мировых войн», — заявил Штайнмайер.