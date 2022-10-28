Учитывая санкции, введенные западными странами против России, Центральный банк Азербайджана (ЦБА) продолжает осуществлять контроль в этом направлении.
Об этом на пресс-конференции, проведенной в режиме онлайн, сказал председатель Центробанка Азербайджана Талех Кязымов, передает АПА.
Он отметил, что банки проинформированы об этих санкциях:
«Каждый банк внимательно относится к своей репутации. Мы не замечали каких-либо шагов, которые могли бы подпасть под санкции. В Азербайджане система «Мир» не работает. Так было и до конфликта», — отметил председатель Центробанка.
Даже китайские банки опасаются попасть под вторичные санкции. И не из-за репутации, а из-за риска быть заблокированными на глобальном рынке. Россия составляла в довоенное время всего лишь 1,4% от мировой экономики, а сейчас и того меньше. Поэтому никто не будет рисковать, кроме тех, кто уже и так под ограничениями.