Учитывая санкции, введенные западными странами против России, Центральный банк Азербайджана (ЦБА) продолжает осуществлять контроль в этом направлении.

Об этом на пресс-конференции, проведенной в режиме онлайн, сказал председатель Центробанка Азербайджана Талех Кязымов, передает АПА.

Он отметил, что банки проинформированы об этих санкциях:

«Каждый банк внимательно относится к своей репутации. Мы не замечали каких-либо шагов, которые могли бы подпасть под санкции. В Азербайджане система «Мир» не работает. Так было и до конфликта», — отметил председатель Центробанка.