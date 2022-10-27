Неудовлетворительное состояние военной техники стало результатом нередких случаев дезертирства и сдачи в плен россиян. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

«По предварительной информации, значительная часть вооружения и военной техники, которую россияне направили на Донецкое и Новопавловское направления, ограниченно пригодны или полностью непригодны к боевому применению», — говорится в сообщении.

По информации Генштаба, именно такое неудовлетворительное состояние военной техники, снятое с хранения и прибывшее на пополнение текущих потерь, стало результатом нередких случаев дезертирства и сдачи в плен россиян.

«В частности, речь идет о снятых с длительного хранения танках Т-62», — объяснили в Генштабе.