Секретарь Союза писателей Азербайджана, народный писатель Чингиз Абдуллаев внес ясность в вопрос средств, выделенных на проведение съезда.

Он отметил, что средства были потрачены на организационные вопросы, и этого еще было мало.

«А как же? Для стольких людей, гостей были куплены билеты. Произведена оплата аренды театра. Гостей разместили в гостиницах, книги напечатали. А как по вашему, это не расходы? Не стыдно спрашивать меня об этом? О чем вы говорите, мы потратили еще больше. Вы понимаете? Вам не стыдно спрашивать у народного писателя, на что были потрачены деньги?»,- заявил Абдуллаев, которого цитирует АПА.