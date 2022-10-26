Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер после визита в Украину заявил в интервью немецкому изданию Tagesschau, что там «все гораздо страшнее», чем считают люди в его стране.

Во время визита из-за воздушной тревоги Штайнмайер провел около двух часов в убежище в Черниговской области.

«Все гораздо страшнее, чем мы себе представляем в Германии. Шокирующими были истории, которые нам рассказывали», – сказал он.

По словам Штайнмайера, «каждый, кто может думать и сострадать, хочет, чтобы боевые действия в Украине прекратились».

При этом президент ФРГ уточнил, что «мир должен быть справедливым».

«Это означает, что суверенитет, независимость и территориальная целостность Украины должны быть сохранены. В данный момент мы не на том этапе», – разочаровал он ожидающих скорого прекращения войны.