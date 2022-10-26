России будет сложно защитить железнодорожную сеть, которая используется для переброски войск в Украину. Партизанские группы продолжат диверсии.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, 24 октября губернатор Белгородской области России сообщил, что взрывное устройство повредило железную дорогу в районе села Новозыбково, примерно в 15 км от российско-белорусской границы. Линия является основным железнодорожным сообщением между Россией и югом Беларуси.

Ответственность за инцидент взяла на себя российская антивоенная группа «Остановите вагоны». Это как минимум шестой с июня случай диверсии против инфраструктуры российских железных дорог, о которых заявляла группа. Это часть более широкой тенденции атак на железные дороги как в России, так и в Беларуси.

По данным британской разведки, российские вооруженные силы в основном полагаются на железнодорожный транспорт для переброски войск в Украину, но с сетью протяженностью более 33 тыс. км, в основном пересекающей изолированные районы, систему чрезвычайно сложно защитить от физических угроз.

Российское руководство будет все больше обеспокоено тем, что даже небольшая группа граждан, выступающая против войны, может продолжить диверсии, считают в Минобороны Британии.