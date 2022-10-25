Между Азербайджаном и Турцией достигнута предварительная договоренность о приобретении наземного боевого робота BARKAN. Данную информацию привел руководитель проекта турецкой компании HAVELSAN Вейсель Атаоглу.

Он отметил, что в рамках проходящей в Стамбуле выставки оборонной, аэрокосмической и космической промышленности «SAHA EXPO 2022» между двумя странами были проведены переговоры: «В ближайшее время наземный боевой робот BARKAN будет включен в арсенал Вооруженных сил Азербайджана».

Представитель компании также отметил, что «HAVELSAN» может приступить к производству в Азербайджане в следующем году: «Мы представили Азербайджану наше предложение, и по этому вопросу ведется работа. Мы не делаем разницы между Вооруженными силами Турции и Азербайджана. Мы готовы оказать любую поддержку».