Илон Маск назвал идиотом и болваном шахматиста Гарри Каспарова, который ранее раскритиковал мирный план миллиардера по урегулированию украинского конфликта.

Ранее Каспаров осудил бизнесмена, заявив: «Почему люди, сидящие в комфорте своих особняков в Силиконовой долине, рассказывают Украине, как вести свои дела?»

Основатель SpaceX ответил: «Хотя Каспаров действительно играет в шахматы почти так же хорошо, как мой iPhone, в остальном он идиот. У меня нет ни дома, ни уж тем более особняка, болван».

