Бывший министр финансов Великобритании Риши Сунак вступил в борьбу за пост лидера Консервативной партии и премьер-министра Соединенного Королевства на смену Лиз Трасс. Об этом 42-летний политик в воскресенье сообщил в Twitter.

«Великобритания — великая страна, но мы находимся в глубоком экономическом кризисе. Именно поэтому я выставляю свою кандидатуру на пост лидера Консервативной партии и вашего будущего премьер-министра. Я хочу решить проблемы в нашей экономике, объединить нашу партию и служить нашей стране», — написал Сунак.

Его соперниками по избирательной кампании должны стать лидер Палаты общин британского парламента Пенни Мордонт и, как ожидается, бывший премьер-министр Борис Джонсон. Кандидату необходимо набрать более 100 голосов коллег по фракции, общее число которых составляет 357, чтобы выйти в следующий тур парламентского голосования. По подсчетам телеканала Sky News, Сунак пока является единственным кандидатом, преодолевшим установленный барьер. В свою очередь Джонсона, который пока не делал заявлений о своих намерениях, публично поддержали 57 депутатов-тори. Мордонт заручилась поддержкой 23 членов фракции консерваторов.