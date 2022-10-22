Повышение со стороны Fitch Ratings прогноза по международному кредитному рейтингу Азербайджана со «стабильного» на «позитивный» оценивается как правильный шаг, хоть и запоздавший. Об этом заявил министр финансов Самир Шарифов, сообщает Report.

Он отметил, что Fitch 21 октября подтвердил долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Азербайджана в местной и иностранной валюте (IDR) на уровне “BB+” с прогнозом «позитивный».

«Считаем, что настало время для повышения международного кредитного рейтинга Азербайджана, как и было ранее, до инвестиционного уровня», — сказал министр.

С.Шарифов подчеркнул, что данное решение об улучшении прогноза по рейтингу, хоть и запоздало, но является первым шагом: «Министерство финансов надеется, что и другие международные рейтинговые агентства в скором времени предпримут аналогичный шаг».