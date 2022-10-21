20 октября в Сабирабадскую районную прокуратуру поступила информация о том, что Тахмине Исаевой 1996 года рождения на территории района нанесены ножевые ранения. Данную информацию приводит прокуратура Сабирабадского района.

Стало известно, что муж потерпевшей, Асеф Исаев 1992 года рождения, в ходе возникшей между ними ссоры на почве ревности умышленно пытался убить Т.Исаеву, нанеся ей многочисленные ножевые ранения.

Возбуждено уголовное дело по статье 29, 120.1 УК (Покушение на умышленное убийство). Асеф Исаев был задержан. Расследование по делу продолжается.