Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение в связи с реализацией проекта «Итальяно-Азербайджанский университет».

Информацию об этом распространила пресс-служба главы государства.

Согласно распоряжению, Университету АДА, реализующему проект «Итальяно-Азербайджанский университет», предоставлено право независимого отбора студентов по результатам вступительных экзаменов, проводимых Государственным экзаменационным центром Азербайджана.

Университет АДА имеет право устанавливать и управлять образовательными программами в соответствии с академическими стандартами высших учебных заведений Итальянской Республики.