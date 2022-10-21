Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудил запрос Киева на поставку систем ПВО с премьер-министром Израиля Яиром Лапидом.

«Я говорил с премьер-министром Израиля и сообщил ему о невыразимых страданиях, гибели людей и разрушениях, вызванных российскими ракетами и беспилотниками иранского производства. Мы подробно обсудили просьбу Украины к Израилю предоставить системы и технологии противовоздушной и противоракетной обороны», — написал Кулеба в Twitter.

По сообщению офиса премьер-министра Израиля, Лапид выразил «глубокую обеспокоенность» российско-иранскими военными связями.

Израиль официально пока ограничивает свою поддержку Украины гуманитарной помощью, потому что по-прежнему заинтересован в сотрудничестве с Россией по вопросам Сирии. Однако недавно страна предложила Украине помощь в разработке систем раннего предупреждения о воздушной тревоге, заявил министр обороны Израиля Бени Ганц.