Актера Кевина Спейси оправдали по делу о сексуальных домогательствах.

Иск в суд подал Энтони Рэпп, который заявил, что актер домогался до него, когда господину Рэппу было 14 лет. Он требовал возмещения ущерба на $40 млн.

После многочисленных обвинений, последовавших за признанием Рэппа, Netflix уволил Спейси из популярного сериала «Карточный домик», а Кристофер Пламмер заменил его в роли Пола Гетти в фильме «Все деньги мира».

В августе суд в США обязал Спейси заплатить почти 31 млн долларов продюсерам «Карточного домика», чтобы возместить издержки из-за исключения главного актера из шоу и переделывания целого сезона.