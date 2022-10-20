Сегодня мы по-прежнему видим турецко-азербайджанское единство в восстановленных Карабахе и Зангезуре. Здесь ведутся масштабные строительные и реставрационные работы.

Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в заявлении для прессы в городе Джабраил.

«Сегодня мы с моим дорогим братом ознакомились со строительством железной дороги и вместе отметили открытие «Агропарка Дост». Это первая частная инвестиция в регионе, и название этого агропарка — «Агропарк Дост» говорит само за себя», — сказал президент Азербайджана.