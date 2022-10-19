Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер отменил запланированный на 20 октября визит в Украину. Об этом сообщает Bild.

По данным издания, канцелярия Штайнмайера объяснила отмену визита «соображениями безопасности».

Журналисты пишут, что министерство иностранных дел, министерство внутренних дел и органы безопасности Германии рекомендовали Штайнмайеру не ехать в Киев. Однако в ближайшее время визит должен состояться.

Визит в украинскую столицу согласовывался несколько недель. По информации СМИ, его отмена «в Киеве вызвала раздражение».

«Пока федеральный президент отменяет свой визит, есть много иностранных дипломатов и гостей, которые хотят продемонстрировать свое присутствие в столице прямо сейчас», – заявил в комментарии Bild представитель украинского правительства.