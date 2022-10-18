Начаты работы по созданию многосерийного художественного телевизионного фильма под условным названием «Отечественная война в Карабахе».

Об этом заявил начальник отдела аудиовизуальных и интерактивных медиа Министерства культуры Руфат Гасанов на брифинге.

По его словам, продолжается подготовительный этап производства сериала, посвященного великой победе азербайджанского народа в 44-дневной Отечественной войне: «Съемки будут проводиться в городах Баку, Гянджа и Шуша, а также в Физулинском, Губинском, Исмаиллинском, Дашкесанском, Шамахинском, Габалинском, Хызинском районах и поселке Гадрут».

Гасанов сообщил, что съемки телесериала об Отечественной войне начнутся в марте будущего года: «Сериал будет состоять из 8 серий, каждая из которых будет длиться 1 час».

Сериал снимается турецкой компанией Bozdag Film при инициативе и поддержке министерства культуры Азербайджана.