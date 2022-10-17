Для Украины особенно понятна боль Азербайджана, поскольку там также гибнут дети, обстрелами разрушаются дома мирных жителей.

Об этом заявил посол Украины в Азербайджане Владислав Каневский, посетивший сегодня место ракетных обстрелов в Гяндже.

«Мы ощущаем ту же боль азербайджанского народа. Когда противник не может победить на поле боя, он бьет по мирному населению», — сказал он.

По его словам, опыт Азербайджана показывает, что самое лучшее решение конфликта — это сочетание дипломатии с военным делом.