Прошло два года с тех пор, как город Гянджа в очередной, пятый раз подвергся ракетному обстрелу со стороны Вооруженных сил Армении во время Второй карабахской войны, унесшему жизни 16 человек, в том числе и детей.

Около часа ночи 17 октября 2020 года поселок Джавадхан города Гянджи был атакован баллистическими ракетами SCUD/»Эльбрус».

Жилые дома в районе обстрела были полностью разрушены, жители остались под завалами. Более 55 мирных жителей получили ранения, был нанесен значительный ущерб гражданской инфраструктуре, автомобилям транспортным средствам. Среди погибших и пострадавших — несовершеннолетние, женщины и старики.

В тот же день обстрелу подвергся другой мирный город — Мингячевир, где сосредоточена энергетическая инфраструктура Азербайджана — Мингячевирская ГЭС — самая крупная электростанция на Южном Кавказе.

Ракеты, выпущенные армянами по крупному промышленному городу Мингячевир, расположенному в более чем 100 км от зоны боевых действий, будучи еще в воздухе были обезврежены противовоздушной обороной Азербайджана.

Обстрелы жилых кварталов города Гянджи со стороны армянских вооруженных сил с применением баллистических ракет и реактивной артиллерии произошли 4, 8, 11 и 17 октября 2020 года в период Второй карабахской войны. В результате погибли 26 человек, 175 получили ранения, был нанесен значительный ущерб объектам гражданской инфраструктуры, автотранспорту.

93 мирных жителя, включая 12 детей и 27 женщин, стали жертвами военной агрессии Армении против гражданского населения Азербайджана во время Второй Карабахской войны. 454 гражданских лица получили ранения. В общей сложности было повреждено почти 12, 5 тысяч жилых помещений и коммерческой недвижимости, 288 транспортных средств, нанесен ущерб 1 018 фермерским хозяйствам.