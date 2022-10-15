Премьер-министр Израиля Яир Лапид выразил соболезнования властям Турции в связи с гибелью десятков человек в результате аварии на угольной шахте в провинции Бартын и заявил о готовности оказать стране необходимую помощь.

«Израиль вместе с Турцией после ужасной трагедии в провинции Бартын. Я передал министру иностранных дел [Турции] Мевлюту Чавушоглу наши соболезнования семьям погибших и пожелания скорейшего выздоровления раненым», — написал Лапид в субботу на своей странице в Twitter.

«Я также предложил содействие Израиля в это сложное время», — добавил премьер.