В результате деятельности инженерно-саперных подразделений ВС Азербайджана на освобожденных территориях за период с 1 по 15 октября более 550 гектаров полностью очищены от мин и неразорвавшихся боеприпасов, сообщает в субботу Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

Согласно информации, в результате взаимодействия инженерных войск с государственными структурами в целях обеспечения деятельности подразделений на труднопроходимых территориях со сложным рельефом в октябре текущего года было проложено более 50 километров, а в целом на освобожденных территориях на сегодняшний день — более 1078 километров новых путей снабжения. Кроме того, в течение октября на проложенных дорогах был установлен 81 указательный знак, а всего — 1796.