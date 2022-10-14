Мбаппе окончательно решил покинуть ПСЖ и ничто не изменит его решения. Об этом сообщает L’Équipe, со ссылкой на окружение футболиста, которое считает, что уже невозможно наладить отношения между игроком и руководством чемпионов Франции.

При этом желание покинуть Париж абсолютно не связано с футбольными вопросами и отношениями с другими футболистами клуба. По данным издания основной причиной стала оплата ПСЖ фейковых аккаунтов, через которые совершалась критика игрока, когда тот изъявлял желание перейти в мадридский Реал.

Отмечается, что с Мбаппе общался спортивный советник парижан Луиш Кампуш, понимающий недовольство футболиста и считающий, что нужно внести изменения в функционирование клуба.

Однако переубедить 23-летнего игрока ему не удалось. Пока что форвард твердо намерен покинуть чемпионов Франции и ждет от руководства прояснения текущей ситуации.

При этом футболист не намерен как-либо саботировать тренировочный или игровой процесс и намерен полностью выполнять условия контракта.