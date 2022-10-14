Депутат Милли Меджлиса Сиявуш Новрузов выступил против аттестации учителей. На сегодняшнем заседании парламента он поднял вопрос о ликвидации аттестации педагогов, сообщает Minval.az.

Он считает, что это излишне, когда выпускники педагогических вузов, окончившие университет с красным дипломом, вынуждены проходить повторную аттестацию для работы учителем: «Государство дало этим людям знания и оценило их знания. Утвердило их диплом и скрепило печатью, не говоря уже о том, что они учились в вузах 4-6 лет. Эти лица должно пройти комиссию Департамента кадров Министерства образования. И только после этого выносится решение, могут ли они работать учителем».

При этом депутат отметил, что нужно всего лишь применить повышение квалификации учителей: «Есть институты повышения квалификации учителей и врачей. Но зачем учителю, окончившему вуз, еще раз сдавать тест? Уже и другие министерства начали применять эту систему. Если что-то подобное произойдет за границей, то студент Гарвардского университета, проваливший экзамен, подаст в суд на Гарвардский университет».

В то же время Сиявуш Новрузов коснулся вопроса о назначении учителей: «Это неправильно – сидеть здесь и назначать учителей в Лерике, Газахе или Нахчыване». Я не знаю, откуда взялась эта система. Было бы лучше, если бы соответствующие структуры усовершенствовали эту систему.

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