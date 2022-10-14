Браконьер открыл огонь по охранникам национального парка Аггель.

Как сообщил начальник службы охраны биоразнообразия Фируддин Алиев, сотрудники Национального парка в ходе контрольных мероприятий около 2 часов ночи выявили лиц, незаконно ловивших рыбу на территории парка.

Он отметил, что один из браконьеров, который не подчинился законным требованиям сотрудников, открыл огонь из охотничьего ружья и скрылся с места происшествия.

В ходе инцидента никто не пострадал, один из браконьеров был задержан.

Им оказался житель Бейлаганского района Бейлар Фарзализаде. Соответствующее обращение направлено в правоохранительные органы.