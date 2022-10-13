После полномасштабного вторжения России в Украину Парламентская ассамблея Совета Европы перестала демонстрировать желание «закрыть глаза на реальность. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил 13 октября на планерном заседании ПАСЕ.

«Когда Россия начала полномасштабное вторжение, вы быстро приняли принципиальное решение и исключили государство-агрессора из Совета Европы. Вами приняты и резолюции, осуждающие российский террор и преступления этого государства против международного права. Принципиальность властвует и на всех других уровнях европейских институций», – сказал Зеленский.

Он считает, что по существу это свидетельствует о начале «настоящего диалога».

«[Это] честный диалог, необходимый диалог. И не просто слово «диалог», которое что-то маскирует. А реальный поиск решений. Диалог между европейцами. Диалог о том, как спасти жизни людей, и о том, как защитить наши с вами ценности. О том, как Европе выстоять, когда атакуется все, что является фундаментальным для мира, и когда эту атаку осуществляет не какая-то маргинальная политическая группа, что в Европе уже было, а когда атакует географически крупнейшее государство мира. Государство, которое десятилетиями готовилось к войне и превратило в свою идеологию уничтожение человеческих прав», – заявил Зеленский.

По его словам, «исторически важными результатами этого диалога в Европе» стали «действия, которые беспрецедентно усилили Европу».

«Еще никогда в истории объединенная Европа не была такой мощной, как сейчас. Такой сконцентрированной на всем, что необходимо, чтобы не позволить российским террористам разрушать нашу с вами жизнь. Вот это – сила диалога. Мы вместе изолируем Россию. Вместе наказываем за террор и заставляем чувствовать цену за развязанную ею войну», – объяснил президент Украины.

Зеленский подчеркнул, что диалог нужно продолжать.