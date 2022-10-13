Министерство обороны Армении ведет разработку программы военной подготовки для женщин, которые желают получить навыки стрельбы из боевого оружия. Об этом на заседании правительства заявил министр обороны республики Сурен Папикян.

«Мы получаем много писем от женщин, которые хотят пройти военную подготовку. Сейчас мы разрабатываем программу для того, чтобы все женщины, которые хотят пройти военную подготовку, имели такую возможность. Они будут проходить огневую подготовку [по стрельбе] из боевого оружия на соответствующих стрельбищах. Конечно, это будет на добровольной основе», — заявил он.

По словам Папикяна, Минобороны намерено ввести 25-дневные обязательные сборы для всех граждан, подлежащих к мобилизации.

«Это будет обязательно для всех граждан, которые подлежат мобилизации. Мы сможем дать им возможность выбирать сроки для этих сборов», — заявил он.