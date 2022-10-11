«Баку и Бишкек стали городами-побратимами», — заявил президент Ильхам Алиев по итогам первого заседания Межгосударственного совета между Азербайджаном и Кыргызстаном в Бишкеке.

В рамках государственного визита президента Азербайджана в Кыргызстан был подписан Меморандум о взаимопонимании об установлении побратимских связей между городом Баку и городом Бишкек.

«Баку и Бишкек стали городами-побратимами. Сегодня обсуждали также продолжить этот список другими нашими городами, в том числе культурная столица Азербайджана — Шуша будет побратимом с городами Кыргызстана», отметил глава государства.

«Одно из главных направлений будущего сотрудничества будет именно то, что мы будет нацелены на конкретный результат. Мы имеем общую историю, понимаем друг друга и поддерживаем. Сегодня с президентом обменялись мнениями по сотрудничеству в рамках международных организаций. Это тоже сотрудничество искреннее и основанное на взаимной поддержке. Особая благодарность от имени всего азербайджанского народа за такое доброе отношение к памяти великих представителей азербайджанского народа. Одна из самых больших школ в Бишкеке будет носить имя основоположника азербайджанского государства Гейдара Алиева, другая школа — имя великого азербайджанского поэта и мыслителя Низами Гянджеви, сегодня мы также откроем парк Дружбы Кыргызстана и Азербайджана», заявил глава государства.