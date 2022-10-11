Теперь и таксисты в Азербайджане не смогут избежать взносов за обязательное медицинское страхование, ежемесячно они будут платить 12 манатов. Об этом стало известно на обсуждении поправок в закон «О медицинском страховании», на пленарном заседании Милли Меджлиса, сообщает Minval.az.

В проекте поправок физические лица, осуществляющие пассажирские и грузовые перевозки по территории Азербайджана в индивидуальном порядке (без привлечения наемных работников) автомобильным транспортом, то есть, водители грузовиков, маршрутных автобусов, а также такси будут платить взносы за обязательное медицинское страхование. Лица этой категории смогут воспользоваться услугами обязательного медицинского страхования, заплатив 4% от минимальной заработной платы (300 манатов). Вопрос был поставлен на голосование и принят в первом чтении.

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