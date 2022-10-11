Верующие граждане Азербайджана неохотно работают с местными банками и это связано с процентными ставками. Об этом на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса заявил депутат Джейхун Мамедов, сообщает Minval.az.

По его словам, поэтому верующие граждане хранят свои сбережения в зарубежных банках, которые работают по исламским правилам: «И это заканчивается утечкой наших инвестиций за рубеж“.

«Сегодня в Азербайджане увеличилась расположенность к религии. Поэтому важно, чтобы в Азербайджане действовали инвестиционные компании, работающие по религиозным правилам», — сказал депутат.

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