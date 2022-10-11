В Казахстане водителя с наклейкой «Z» привлекли к ответственности. Это уже второе его подобное нарушение.

В отношении водителя составлен административный протокол по статье 590 части 10 КоАП РК (Нарушение правил эксплуатации транспортных средств). Нарушителю грозит штраф в размере 20 МРОТ.

С 60-летним жителем Атбасара проведена профилактическая беседа. Наклейка с транспортного средства удалена.

Ранее мужчина был привлечен к ответственности по статье 590 части 5 КоАП РК «Нарушение правил эксплуатации транспортных средств».

Кроме того, в отношении мужчины составлен протокол по статье 434 КоАП РК (Мелкое хулиганство).