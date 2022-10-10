В изоляторе административного содержания Наримановского РУП столицы умер человек, сообщили в пресс-службе МВД.

В связи с внезапным ухудшением состояния здоровья страдавшего наркозависимостью, ранее 4 раза судимого по статьям УК 178 (Мошенничество), 234 (Незаконное изготовление, производство, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотиков, психотропных веществ или их прекурсоров) Эльшада Сеидова (1975 г.р.), в отношении которого решением суда была избрана мера пресечения в виде 30 суток административного ареста, сотрудники полиции вызвали скорую. Несмотря на усилия врачей, он скончался.

По факту смерти назначена судебно-медицинская экспертиза, эксперты, сотрудники прокуратуры осмотрели труп. При предварительном осмотре на теле не было обнаружено никаких повреждений.

Ведется расследование.