За последние 6 лет в Нафталане были проведены масштабные работы как по созданию новой инфраструктуры, так и по восстановлению и реконструкции существующей инфраструктуры с применением льгот в инвестициях для развития потенциала оздоровительного туризма, сообщает АПА.

Об этом заявил председатель Государственного агентства по туризму Фуад Нагиев в ходе научно-практической конференции на тему «Нафталан — синергетический источник здоровья и туризма. Новые вызовы в регионе».

«Если мы посмотрим на динамику использования лечебных услуг и оздоровительного туризма в Нафталане в последние годы, за исключением периода пандемии, мы можем наблюдать рост числа как местных, так и иностранных туристов», — отметил он.

Фуад Нагиев также отметил, что первый туристический центр на освобожденных от оккупации землях формируется в Суговушане.

«Создание этого туристического центра также имеет значение для развития туризма в Нафталане. Так, близость к туристическому комплексу Суговушан, фундамент которого был заложен господином Президентом в прошлом году, дает основание говорить о том, что будут организованы туристические поездки туда как из Гянджи, так и из Нафталана».