В Луганской области в больницу доставили около 300 раненых из числа заключенных, воевавших на стороне российской армии. Об этом идет речь в оперативной информации по состоянию на 06:00 Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

«В Луганской области в местную больницу в Новосветловке доставлены около 300 раненых человек из числа заключенных, которые согласились воевать на территории Украины», — говорится в заметке.

В Генштабе напомнили, что для того, чтобы и в дальнейшем поддерживать вооруженную агрессию против Украины, в России продолжается мобилизация.

«Местные органы власти некоторых районов пытаются выполнить план за счет безработных мужчин призывного возраста, тем самым решить внутреннюю проблему», — говорится в сообщении.