В течение недели ВСУ на востоке освободили 776 квадратных километров территории и 29 населенных пунктов, в том числе шесть – в Луганской области.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе традиционного видеообращения.

«Только в течение этой недели наши воины освободили от российского псевдореферендума 776 квадратных километров территории на востоке нашего государства и 29 населенных пунктов, в том числе шесть в Луганской области. Всего за время с начала этой наступательной операции уже уволены 2434 квадратных километра нашей земли и 96 населенных пунктов», — заявил Зеленский.

Он также добавил, что хорошие результаты есть и на юге Украины за эту неделю – каждый день на этом направлении освобождается украинская земля и люди от псевдореферендума.

«Обязательно дойдем и до земель, оккупированных Россией раньше», — подчеркнул президент Украины.