7 октября в рамках проекта «Наш двор», осуществляемого по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, учредителя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой, сдан в пользование жителей очередной обновленный двор.

Как сообщили в Исполнительной власти города Баку, обновленный двор, расположенный по адресу Насиминский район, 5-ый микрорайон, улица Асифа Магеррамова, 64 и улица 20 Января 4/66, охватывает многоэтажные здания, в которых проживают 1500 человек.

Основная цель проекта «Наш двор» заключается в содержании бакинских дворов в экологически чистом и благоустроенном состоянии, восстановлении зеленых насаждений, составляющих основу городской экологии, формировании здорового образа жизни, создании безопасных и комфортных условий для жизни граждан.